«Энергомаш» не комментирует судьбу своего отчета, списанного с любительского сайта

В НПО «Энергомаш» отказались прояснить судьбу отчетного документа, который был удален с сайта предприятия после того, как в нем были найдены масштабные некорректные заимствования. 10 июля 2018 года «Газета.Ru» опубликовала материал с анализом пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах НПО «Энергомаш» за 2017 год, подписанного генеральным директором предприятия Игорем Арбузовым.

В статье, помимо анализа фактических ошибок, указывалось на примеры массовых некорректных заимствований отдельных частей текста из материалов любительского сайта. «Газета.Ru» попросила прокомментировать эти факты НПО «Энергомаш», в пресс-службе предприятия тогда пообещали добавить в него источники информации, которые использовались для его составления. Вместо этого указанный документ был просто удален с сайта предприятия (оригинал сохранился в распоряжении издания), и по прошествии полугода не появился ни в прежнем, ни в исправленном варианте.

Спустя полгода на вопрос «Газеты.Ru» о том, был ли исправлен документ, и как с ним можно ознакомиться, в НПО «Энергомаш» отказались от комментариев. «Иных ответов не будет. Больше не могу с вами разговаривать, мне некогда», — сказала представитель «Энергомаша» Наталья Фадеева, добавив, что руководствуется Законом о СМИ, и бросила трубку. Согласно статье 40 Закона о СМИ отказ в предоставлении запрашиваемой информации возможен, только если она содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну. «НПО Энергомаш» - головное предприятие Роскосмоса, объединяющее ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения.