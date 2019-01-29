Ученые: рак поджелудочной можно определить по языку

Различия в количестве определенных бактерий на языке позволяют отличить людей с ранней стадией рака поджелудочной железы от здоровых, выяснили специалисты Чжэнцзянского университета. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Oral Microbiology.

Более ранние исследования уже показали, что при раке поджелудочной железы у пациентов могут наблюдаться изменения микрофлоры, однако с бактериями на языке ученые связали рак впервые. Ученые отобрали 30 добровольцев с раком поджелудочной железы на начальной стадии и 25 здоровых. Никто из них не принимал антибиотики и не имел болезней, способных изменить микрофлору рта. Как оказалось, пробы микрофлоры с языков здоровых и больных участников исследования значительно различаются. В частности, у больных было понижено количество бактерий Haemophilus и Porphyromonas и повышено — Leptotrichia и Fusobacterium.

Так как количество участников было небольшим, исследователи рассчитывают, что результаты подтвердятся в более крупных исследованиях. Это позволит использовать анализ бактерий на языке как диагностический тест. Кроме того, более подробное изучение причин изменения состава микрофлоры сможет подсказать новые способы лечения, надеются ученые.