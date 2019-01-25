Владелица сумки из-под лунного грунта подала в суд на NASA, где проводилась экспертиза содержимого — женщина получила на аукционе лишь половину предполагаемой суммы и обвиняет сотрудников агентства в том, что они повредили сумку, сообщает издание Collect Space.

В 2015 году адвокат Нэнси Ли Карлсон купила на аукционе мешок для лунного грунта, который Нил Армстронг использовал в миссии «Аполлон-11». После покупки она обнаружила внутри пыль и камешки. Карлсон передала их NASA, где ей сообщили, что содержимое сумки взято с лунной поверхности, является государственной собственностью и было продано по ошибке.

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Однако через суд Карлсон добилась признания сумки своей собственностью и выставила ее на продажу.

Специалисты аукциона оценили сумку в сумму до $4 млн, но в итоге ее купили всего за 1,8$ млн.

По словам Карлсон, в NASA во время исследования сумки ее порвали, что и привело к снижению стоимости. Теперь она намерена получить от агентства оставшиеся $2 млн.