Роскосмос расторг контракт на строительство второй очереди Восточного
Роскосмос расторг контракт с ПСО «Казань» на строительство второй очереди космодрома Восточный. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.
Такое заявление он сделал по итогам совещания у российского премьер-министра Дмитрия Медведева о финансово-экономическом состоянии госкорпорации «Роскосмос» и ее подведомственных организаций.
«Контракт с ПСО «Казань» был заключен в сентябре прошлого года, и с учетом того, что тяжелое финансовое положение, по взаимному согласию сторон этот контракт расторгается», — сказал Борисов.
Он уточнил, что правительство не будет замораживать строительство. Это связано с тем, что в таком случае произойдет рассинхронизация по мероприятиям создания [ракеты-носителя] «Союз-5ФТК» и «Ангары».
Ранее сообщалось, что Медведев жестко раскритиковал Роскосмос.