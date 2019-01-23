Роскосмос расторг контракт на строительство второй очереди Восточного

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Роскосмос расторг контракт с ПСО «Казань» на строительство второй очереди космодрома Восточный. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.

Такое заявление он сделал по итогам совещания у российского премьер-министра Дмитрия Медведева о финансово-экономическом состоянии госкорпорации «Роскосмос» и ее подведомственных организаций.

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«Контракт с ПСО «Казань» был заключен в сентябре прошлого года, и с учетом того, что тяжелое финансовое положение, по взаимному согласию сторон этот контракт расторгается», — сказал Борисов.

Он уточнил, что правительство не будет замораживать строительство. Это связано с тем, что в таком случае произойдет рассинхронизация по мероприятиям создания [ракеты-носителя] «Союз-5ФТК» и «Ангары».

Ранее сообщалось, что Медведев жестко раскритиковал Роскосмос.