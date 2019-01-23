«Российские космические системы» более полугода игнорируют запрос СМИ

Холдинг «Российские космические системы» более полугода не реагирует на запрос, отправленный редакцией «Газеты.Ru». Запрос был отправлен 19 мая 2018 года, в нем речь шла о причинах задержки в изготовлении прибора, который планируется установить на российской лунной миссии «Луна-25». Этот прибор изготавливается одним из предприятий, входящих в структуру РКС. Многократно переносившийся запуск миссии должен был состояться в 2019 году, однако Роскосмос в очередной раз перенес него на 2021 год.

Второй запрос был отправлен 26 декабря 2018 года и касался отказа ряда приборов на российских спутниках дистанционного зондирования Земли. Со дня подачи запросов прошло 249 и соответственно 28 дней, никакой реакции на них со стороны РКС не поступило.

Статьей 40 Закона РФ «О СМИ» устанавливается семидневный срок предоставления ответа на редакционный запрос. Если в течение 7 дней со дня получения запроса информация не может быть предоставлена, то СМИ в трехдневный срок вручается уведомление об отсрочке с датой, к которой будет представлена запрашиваемая информация. Отказ в предоставлении запрашиваемой информации возможен, только если она содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну.