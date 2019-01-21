«Кровавая» Луна взошла над Россией
На территории России началось полное лунное затмение, сообщает «Газета.Ru».
Луна уже приобрела красновато-коричневый оттенок.
21 января 2019 года с 06.34 до 09.51 мск можно наблюдать полное затмение Луны, видимое на территории России. Затмение в предутренние часы смогут посмотреть жители европейской части России. Условия его видимости будут тем лучше, чем западнее будет точка наблюдения. Теневое затмение будет видно от начала до конца в Калининградской области, вблизи Санкт-Петербурга, в Карелии и Мурманской области. Полное затмение будет также видно в центральных и северных районах европейской части России.
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Ранее сообщалось, что россияне увидят «кровавую Луну» в ходе полного затмения.
«Газета.Ru» наблюдает за происходящим в режиме онлайн.