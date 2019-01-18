В двигателях ракеты «Ангара» обнаружили редкий дефект

В двигателях сверхтяжелой ракеты «Ангара» РД-191 обнаружили редкий дефект, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на НПО «Энергомаш», который производит двигатели для ракет.

Отмечается, что на старте двигатели ракеты могут приводить к ее разрешению, при этом меры противодействия этому работают не всегда.

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В «Энергомаше» нашли способ бороться с проблемой. В конструкцию двигателя «Ангары» введут специальный клапан.

Ранее источник назвал сроки нового запуска «Ангары А-5».