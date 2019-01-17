Американские ученые нашли способ улучшить работу мозга. Об этом сообщается на портале EurekAlert!.

В результате проведенного исследования они пришли к выводу, что этому способствует физическая активность.

Как отмечается, в эксперименте приняли участие 454 человека. Они проходили различные тестирования на физическую активность и работу мозга на протяжении 20 лет. Уточняется, что после смерти они также дали разрешение изучить свой мозг.

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«Наша исследовательская группа измерила уровень физической активности участников эксперимента, в среднем, за два года до смерти. Затем мы проверили их мозговую ткань после смерти и обнаружили, что большая двигательная активность может оказывать защитное воздействие на мозг», — сказал один из ученых.

Подчеркивается, что те из них, кто мало двигался, чаще страдали от слабоумия.

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