Первые в истории растения на Луне погибли

Первые в истории человечества растения, которые взошли на китайском зонде «Чанъэ-4» на Луне, в настоящее время уже мертвы. Об этом сообщает Independent со ссылкой на китайское агентство «Синьхуа».

Ранее сообщалось, что на Луне взошли семена картофеля и хлопка.

Китайские ученые объяснили гибель растений тем, что на спутнике Земли в настоящее время наступила лунная ночь и температура на ней может опускаться до -170°С. Также они заверили, что эксперимент не предполагал долгой жизни растений.