В Подмосковье археологи нашли некрополь начала бронзового века

Археологи во время исследования городского округа Истра в Подмосковье нашли некрополь, которому около 4,5 тыс. лет, рассказали в пресс-службе министерства культуры Подмосковья.

Отмечается, что некрополь датируется 2600-2500 годами до нашей эры. Все находки хорошо сохранились. Обнаружение нового памятника представляет собой значимое событие в мире отечественной археологии.

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«Погребения принадлежат носителям фатьяновской культуры — первым скотоводам и земледельцам на Русской равнине — в последний раз подобный некрополь был найден на территории Подмосковья четверть века назад», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Крыму нашли древний город Боспорского царства Манитра.