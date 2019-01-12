Роскосмос прокомментировал потерю связи с «Радиоастроном»

В госкоропорации Роскосмос прокомментировали информацию о том, что работающий на орбите телескоп «Радиоастрон» не выходит на связь. «Космический аппарат «Спектр-Р» запущен в 2011 году. Гарантийный срок активного существования истёк в 2014 году после чего КА продолжает решать целевые задачи, — сообщили «Газете.Ru» в Роскосмосе.

— Начиная с утра 10.01.2019 года в работе служебных систем возникли замечания, не позволяющие в настоящий момент осуществлять решение целевой задачи. Специалистами Главной оперативной группы управления КА ведутся работы по устранению имеющихся замечаний».

О неполадках на борту спутника накануне «Газете.Ru» сообщил член-корреспондент РАН Юрий Ковалев, руководитель научной программы «Радиоастрона». В ходе штатного сеанса связи, который состоялся 10 января в 9.00 мск, не был получен ответный отклик со спутника. «С того момента было проведено уже три нештатных сеанса связи при помощи антенн в Уссурийске и Медвежьих озерах, и упорно работающим специалистам НПО им Лавочкина пока не удалось связаться со спутником», — пояснил Ковалев. Следующий сеанс связи с аппаратом состоится 13 января.