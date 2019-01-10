Ученые рассказали об опасности зубных нитей

Ученые из Института общественного здравоохранения в Калифорнии нашли в зубной нити потенциально опасные для здоровья полифторалкильные соединения — они способны накапливаться в печени и почках, а их безопасный уровень неизвестен. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

178 добровольцев заполнили подробные опросники об образе жизни и сдали кровь, в которой исследователи искали 11 различных полифторалкильных соединений. Помимо уже известных источников попадания соединений в кровь, таких, как потребление пищи из пластиковых контейнеров и загрязненной соединениями воды, они установили, что полифторалкильные соединения попадают в организм еще и при пользовании зубной нитью.

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Изучив зубные нити 18 марок, ученые обнаружили, что в их покрытии действительно используются полифторалкильные соединения, в том числе и у самых популярных брендов.

Тем не менее, исследователи призывают не спешить с выводами о вреде зубной нити — пока что нет доказательств, что то количество полифторалкильных соединений, которое попадает в организм с зубной нитью, способно нанести вред. Кроме того, можно подобрать нить, которая их не содержит.