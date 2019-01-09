В Африке гепарды удивили жирафов групповым сексом

Групповой секс гепардов под пристальными взглядами жирафов заняли туристы в африканском заповеднике Тсвалу. Видео было опубликовано на Youtube.

Группа туристов стала свидетелями редкого зрелища — с самкой спаривались сразу двое самцов. Когда та попыталась уйти, один из них вцепился зубами ей в загривок. Между собой самцы согласия не нашли — они то и дело отталкивали друг друга, взбираясь на самку. Все это время за ними внимательно наблюдало небольшое стадо жирафов.

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«Гепарды очень стеснительны, когда дело доходит до спаривания, — делится фотограф Хуан Вентер. — У меня есть знакомые, которые более 15 лет наблюдают за гепардами, и они никогда не видели как те спариваются. Я, очевидно, первый и последний раз вижу нечто подобное».

Заповедник Тсвалу — крупнейший частный заповедник в Южной Африке, его площадь составляет более 114 тыс. га.