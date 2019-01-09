Первый французский наноспутник запустят на ракете «Союз»

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Главный исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль заявил о запуске первого французского наноспутника и о подписании двух контрактов с космическим агентством CNES на запуск двух малых космических аппаратов в 2019 году, передает РИА «Новости».

По словам Исраэля, в 2019 году с использованием ракеты «Союз» Arianespace отправит на орбиту тройной «кубсат» EyeSat, а также первый разработанный во Франции наноспутник, названный «ANGELS».

Ранее сообщалось, что ракету-носитель «Союз-2.1а» освятили перед запуском с космодрома «Восточный».