Роскосмос отреагировал на информацию об отказе от диалога с NASA

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Официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал информацию о возможном выходе корпорации из переговоров с NASA по созданию окололунной станции The Gateway. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По его словам, подобные предположения «не имеют под собой основы».

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Он также добавил, что Роскосмос намерен соблюдать все договоренности и следовать подписанным документам.

Ранее СМИ рассказали о последствиях отмены визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США.