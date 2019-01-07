Источник сообщил о переносе запуска «Прогресса» к МКС

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Запуск грузового космического корабля «Прогресс МС-11» к Международной космической станции (МКС) перенесен на начало апреля 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, «Прогресс» отправиться к МКС 4 апреля.

Как отмечается, грузовик должен добраться до станции по сверхбыстрой схеме за рекордные три часа.

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При этом причины переноса запуска корабля пока неизвестны.

Ранее СМИ сообщили о переносе запуска космической обсерватории «Спектр-РГ».