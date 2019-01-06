В РАН отреагировали на отмену визита Рогозина в США

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Директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович прокомментировал отмену визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам ученого, эта ситуация может сказаться на ряде совместных российско-американских космических проектов, по которым сейчас ведутся переговоры.

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«Одна из тем - это совместный проект «Венера-Д» (долгоживущая станция на поверхности Венеры - ред.), вторая - сотрудничество по будущему освоению Луны и созданию окололунной станции, третье - по МКС», — рассказал Петрукович.

Ранее источник рассказал о последствиях отмены визита Рогозина в США.