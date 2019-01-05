NASA отложило визит Рогозина в США
Американское космическое агентство NASA отложило визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который планировался на февраль нынешнего года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря NASA Меган Пауэрс.
Пауэрс рассказала, что NASA проинформировало об этом решении Роскосмос.
«Визит генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который сейчас запланирован на февраль 2019 года, придется отложить», — сказала Пауэрс.
Она отметила, что новая дата визита в данный момент не определена. Также она не объяснила, почему визит перенесен.
ТАСС уточняет, что в Роскосмосе пока не получали официального уведомления от NASA о переносе визита.
В октябре прошлого года сообщалось, что NASA пригласило Рогозина в США. Для этого Рогозина временно вывели из-под американских санкций.