Космонавты России и США пустят друг друга в свои научные оранжереи на МКС

<img src="//img.gazeta.ru/files3/915/12064915/RTX6HH01-pic905-895x505-71949.jpg">

Космонавт, Герой России Олег Котов рассказал о новом формате работы на Международной космической станции (МКС), который подразумевает более масштабное использование научных приборов партнеров, передает РИА «Новости».

По его словам, все партнеры по МКС понимают, что приближается окончание срока работы станции, после чего два-три года будет происходить замена оборудования. Поэтому у космонавтов возникла идея предоставлять оборудование друг другу, если оно им подходит.

Реклама

«Есть оранжерея на американском сегменте, наши партнеры предлагают ее использовать в наших интересах. Это один из подходов, который сейчас активно развивается — переформатирование совместных научных исследований», — сказал Котов.

Он добавил, что это касается всего оборудования, которое присутствует на станции.

Ранее американское издание The Hill рассказало о начале второй космической гонки.