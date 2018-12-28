Скончалась «мать телескопа «Хаббл»

В США в возрасте 93 лет после продолжительной болезни скончалась ученая Нэнси Грейс Роман, которая известна как «мать Хаббла» за большой вклад в создание знаменитого телескопа. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на ее двоюродную сестру.

Отмечается, что она также стала первой женщиной, которая заняла руководящую должность в NASA.

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На сайте космического агентства говорится, что Роман получила степень доктора наук по астрономии в 1949 году, а в NASA пришла в 1959-м. Здесь она, помимо других проектов, занималась созданием «Хаббла».

Ученая покинула NASA в 1979 году, после чего работала по контракту на Центр космических полетов Годдарда при космическом агентстве.