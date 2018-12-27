Компании «Даурия» грозит банкротство из-за иска Роскосмоса

Гендиректор российской космической компании «Даурия Аэроспейс» Сергей Иванов не исключил банкротства компании после подачи к ней иска со стороны Роскосмоса. Ранее в Арбитражном суде Москвы состоялось первое заседание по иску к «Даурия Аэроспейс» о взыскании 274 млн рублей, уплаченных за создание двух спутников МКА-Н, так и не вышедших на связь.

По словам Иванова, ситуация с утраченными спутниками и поданным иском полностью остановила текущую деятельность компании, и он не исключил ее банкротства. «Работа полностью подорвалась, работа с потенциальными заказчиками, инвесторами… Сейчас компания заморожена. Если Роскосмос будет в этом направлении двигаться, компания будет банкротиться», — рассказал Иванов.

Запуск 73 спутников состоялся с Байконура 14 июля 2017 года. После запуска выяснилось, что не вышли на связь не только спутники «Даурии», но как минимум восемь аппаратов. В «Даурии» высказали предположение, что причиной поломки аппаратов стали неполадки в работе двигателя разгонного блока «Фрегат», которые привели к проливу топлива. Аномалию в работе двигателя признали в компании Главкосмос (оператор коммерческих пусков). В самом Роскосмосе назвали запуск успешным и отказались создавать аварийную комиссию, которая могла бы выяснить причину потери спутников. 22 октября 2018 года Госкорпорация подала иск к компании.