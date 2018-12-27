Global Times: Китай обошел Россию и США по запуску ракет в 2018 году
На этой неделе Китай запустил третий испытательный телекоммуникационный спутник, совершив таким образом 37-й запуск космической ракеты в 2018 году, пишет газета Global Times.
Так, по последним данным у России 18 пусков, у США — 34. У США и Китая на этой неделе запланировано еще по одному пуску. Таким образом, Китай будет лидировать в конце года по количеству запусков космических ракет, говорится в материале.
2018 год выделяет Китай в качестве «лидера», а не «ведомого» в сфере международных проектов по исследованию космического пространства, сказал Ван Чи, директор Национального космического научного центра при Китайской академии наук.
Учитывая стремление больших держав увеличить свое влияние в космосе, Китаю необходимо больше инвестиций в космическую науку и прикладные исследования, такие как наблюдение Земли, подчеркивает эксперт.
Ранее издание The Hill рассказало начале второй космической гонки.