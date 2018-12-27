Ученые выяснили, кто рискует стать буйным лунатиком

Ученые считают, что люди, которые принимают антидепрессанты, страдают от «афганского синдрома» или сталкиваются с тревожными состояниями, чаще других подвержены опасным формам буйного лунатизма. Исследование опубликовано в журнале Neurology.

Ученые подчеркнули, что пока «мало что знают» о таких формах лунатизма. По их мнению, их могут вызывать прием лекарств, а также они могут быть первыми признаками развития серьезных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, деменция или множественная атрофия.

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«Мы же просто пытаемся выделить факторы риска и привычки, связанные с [лунатизмом]», — говорится в исследовании.

Ученые считают, что лунатизм связан с аномалиями в работе мозга во время так называемого быстрого сна — в это время тело человека находится в «рабочем режиме», однако у большинства мышцы при этом «отключены» и абсолютно неподвижны. Однако мускулатура некоторых людей по неясной причине сохраняет способность к движению и люди повторяют все действия, которые они видят во сне.

Изучив многочисленные истории болезни, исследователи пришли к выводу, что чаще всего от опасных форм лунатизма страдают люди, которые принимают антидепрессанты. Также в группе риска находятся люди с «афганским синдромом» и те, кто подвержен тревожным расстройствам.

Ранее исследователи обнаружили препарат, подавляющий навязчивое поведение у крыс.