Российские биологи выяснили, как ГМ-стволовые клетки могут повысить иммунитет

Сотрудники Казанского (Приволжского) федерального университета обнаружили, что стволовые клетки с более интенсивной выработкой определенных белков могут стимулировать работу иммунитета. Это поможет разработать более эффективное лекарство от рака. Работа проходила в рамках проекта, поддержанного грантом Президентской программы исследовательских проектов Российского научного фонда, а ее результаты были опубликованы в журнале Blood.



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Авторы занимаются разработками в области генных и клеточных технологий, направленных на создание новых методов лечения онкологических заболеваний человека и животных. Одно из таких направлений – это применение мезенхимных стволовых клеток (МСК) человека для целевой доставки противоопухолевых агентов. МСК – это стволовые клетки, которые содержатся преимущественно в костном мосте и жировых тканях и могут избегать иммунного распознавания. В лабораторных условиях МСК можно изменять, меняя генетическую программу, и задавать им определенные цели. Так, используя МСК в качестве челноков, можно доставлять цитокины и специальные белки даже в труднодоступные места, где они могут избирательно уничтожать опухолевые клетки и активировать иммунную систему организма для борьбы с опухолью. Цитокины – это специфические белки, с помощью которых клетки иммунной системы обмениваются информацией, в том числе для запуска иммунитета.

В ходе работы авторы выделили из жировой ткани человека МСК и генетически модифицировали их для более интенсивной выработки цитокинов. Чтобы проверить работу иммунных клеток, ученые использовали клетки периферической крови человека, которые были культивированы в лаборатории. После этого авторы окрасили клетки на маркеры активации и облучили их ультрафиолетом, чтобы по интенсивности флуоресценции определить концентрацию цитокинов.

«Мы представили первые данные исследований in vitro, которые показывают, что МСК со сверхэкспрессией цитокина интерлейкин-2 способны активировать иммунные клетки. В таком случае повышается количество «включенных» Т-лимфоцитов, натуральных киллеров и ТНК-клеток, которые отвечают за уничтожение опухолевых клеток», — рассказал один из авторов статьи, Валерия Соловьева, кандидат биологических наук, руководитель проекта, старший научный сотрудник Института фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального университета.

В дальнейшем авторы планируют получить из МСК со сверхэкспрессией микровезикулы интерлейкина-2 и проанализировать их влияние на активацию иммунных клеток. Микровезикулы – это маленькие внеклеточные пузырьки, которые отпочковываются от клетки. Ученые отмечают, что такие МСК и их микровезикулы можно использовать для разработки нового метода иммунотерапии онкологических заболеваний. Также авторы хотят уделить особое внимание бесклеточной терапии, которая основывается на использовании микровезикул, получаемых из клеток искусственным путем. Технология получения искусственных микровезикул масштабируема до промышленного применения, а такая терапия будет более безопасной для пациентов.