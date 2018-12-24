Американские ученые нашли хипстеров среди дельфинов

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Ученые из американского Океанографического института Вудс-Хоул выяснили, что у черных дельфинов есть разные диалекты. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным исследователей, в каждой подгруппе черных дельфинов есть свой особенный диалект, который разделяет животных на отдельные сообщества.

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Как отмечается, особи из групп с различными диалектами избегают встреч друг с другом.

При этом ученые подчеркнули, что подобное поведение похоже на общение между хипстерами и яппи.

Ранее сообщалось, что ученые заставили дельфинов смотреть «Губку Боба».