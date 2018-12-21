Экипаж МКС встретит Новый год с фотографиями шампанского и оливье

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Российский летчик-космонавт Андрей Борисенко рассказал, как космонавты на борту Международной космической станции (МКС) встречают Новый год, передает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, встреча Нового года с настоящим шампанским на МКС невозможна, поскольку алкоголь там недопустим согласно техническим условиям эксплуатации станции, где любой газированный напиток моментально превращается в огромную газожидкостную смесь.

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«Хотя иногда на новогоднем столе экипаж МКС устанавливает фотографию бутылки с шампанским и салата оливье. В этом таком виде шампанское и оливье будут присутствовать на борту», — сказал Борисенко.

Он добавил, что тосты за встречу Нового года поднимают, используя бортовые чай, кофе, воды и соки — «всем, что есть в космическом рационе».

Борисенко также рассказал, что елка у космонавтов будет, она круглый год хранится на МКС.

«Кроме того, в космосе мы сохраняем традицию дарить друг другу подарки. С тем лишь нюансом, что мы не можем приготовить друг другу подарки перед самым Новым годом, как это делают на Земле, и делаем это заранее», - сообщил космонавт.

Ранее источник рассказал, что два российских космонавта проходят свидетелями по делу о «дырке» в «Союзе».