Капсула «Союза МС-09» с тремя космонавтами успешно приземлилась
Спускаемая капсула корабля «Союз МС-09» с тремя космонавтами успешно приземлилась в казахстанской степи, передает РИА «Новости».
Сообщается, что спасатели не сразу смогли определить место приземления капсулы из-за низкой облачности.
В капсуле с МКС вернулись российский космонавт Сергей Прокопьев, европейский астронавт Александр Герст и американский астронавт Серина Ауньен-Чэнселлор.
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Ранее сообщалось, что над капсулой «Союза МС-09» с тремя членами экипажа раскрылся парашют.
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