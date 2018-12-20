Капсула «Союза МС-09» с тремя космонавтами успешно приземлилась

Спускаемая капсула корабля «Союз МС-09» с тремя космонавтами успешно приземлилась в казахстанской степи, передает РИА «Новости».

Сообщается, что спасатели не сразу смогли определить место приземления капсулы из-за низкой облачности.

В капсуле с МКС вернулись российский космонавт Сергей Прокопьев, европейский астронавт Александр Герст и американский астронавт Серина Ауньен-Чэнселлор.

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Ранее сообщалось, что над капсулой «Союза МС-09» с тремя членами экипажа раскрылся парашют.

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