Ракета «Союз» успешно вывела на орбиту спутник разведки

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Российская ракета-носитель «Союз-СТ» успешно вывела на орбиту спутник оптико-электронной разведки CSO-1, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании-оператора космодрома Arianespace.

«В ходе своего 11 и финального в этом году пуска — третьего в 2018 году для ракеты-носителя «Союз» — Arianespace успешно вывела на орбиту военный спутник Земли CSO-1 для французского Национального центра космических исследований CNES и Главного управления по вооружению DGA», — говорится в отчете.

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Как отмечается, старт ракеты состоялся в 13.37 местному времени (19.37 мск).

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз» стартовала с космодрома в Куру.