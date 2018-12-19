Обвиняемая по делу о хищении у Роскосмоса пошла на сделку со следствием
По словам источника, близкого к следствию, обвиняемая по делу о хищении 330 млн рублей у госкорпорации «Роскосмос» начальник дирекции правового обеспечения АО «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина» Екатерина Аверьянова заключила сделку со следствием, передает РИА «Новости».
«Аверьянова заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем следствие приняло решение об изменении ей меры пресечения на более мягкую», — сказал источник.
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Он не стал комментировать условия сделки.
Ранее в Роскосмосе объяснили «хищения средств» неправильной отчетностью.