В Египте нашли единственную нетронутую гробницу верховного жреца

Археологи обнаружили в Египте сохранившуюся 4400-летнюю гробницу верховного жреца, наполненную разноцветными каменными статуями, которые рассказывают о ритуалах жизни и смерти в 24 веке до н.э. в Древнем Египте, пишет Independent.

Тысячелетиями гробница была скрыта в комплексе пирамид в селении Саккара, расположенном в 30 километрах от Каира. На найденных живописных фресках изображен верховный жрец по имени Ватайе с матерью, женой, другими родственниками, а также предметами древнего быта. Гробница 10 метров в длину, около 3-х метров в ширину и менее 3-х метров в высоту.

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По словам генерального секретаря Верховного совета древностей Египта Мустафы Вазири, это открытие является уникальным за последние десятилетия. Во-первых, эта гробницу не разграбили, во-вторых, она является одним из наиболее хорошо сохранившихся захоронений, которое открыли современные археологи. В-третьих, «ее цвет почти не поврежден.

Археологи продолжают искать сам саркофаг с останками жреца.

Ранее сообщалось, что в Египте обнаружили древнюю гробницу с мумией времен XIX династии фараонов.