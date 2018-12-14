Ученые связали жестокие видеоигры с равнодушием к страданиям

Жестокие видеоигры связаны с нечувствительностью игроков к чужим страданиям, выяснили специалисты из Университета Нового Южного Уэльса. Исследование было опубликовано в журнале Visual Cognition.

В исследовании приняли участие 85 девушек и юношей 18-19 лет. В одну группу ученые выделили тех, кто уделял видеоиграм, включающим сцены насилия, от пяти часов в неделю. Контрольная группа вообще не играла в видеоигры. Участники просматривали быстро сменяющийся ряд картинок — в основном нейтральных пейзажей, среди которых попадались повернутые на 90 градусов изображения. Добровольцы должны были определить, влево или вправо повернуто изображение.

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Периодически перед перевернутыми картинками появлялись изображения людей, предметов или животных. Они могли быть эмоционально нейтральными, изображать сцены насилия или нечто неприятное (например, фото грязного унитаза).

Если все картинки были нейтральными, обе группы с одинаковой точностью определяли, в какую сторону повернуты перевернутые картинки. Однако в случае со сценами насилия любители игр оказывались менее к ним восприимчивы и давали более точные ответы, чем контрольная группа, которую насилие выбивало из колеи.

Исследователи подчеркивают, что результаты не говорят о том, что игры приводят к невосприимчивости образов насилия — возможно, люди, изначально воспринимающие насилие более эмоционально, просто не играют в игры, в которых оно есть. Также результаты не означают, что любители игр становятся сами более агрессивны и склонны к насилию.