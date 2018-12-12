Ученые назвали самое быстрое существо на Земле

Тропический муравей Mystrium camillae способен щелкать жвалами со скоростью более 90 м в секунду, выяснили энтомологи. Это делает его движения самыми быстрыми на Земле. Об открытии исследователи рассказали в журнале Royal Society Open Science.

Mystrium camillae обитают в Юго-Восточной Азии и Австралии. Они живут под землей или в стволах деревьев. Эти муравьи выработали необычное поведение для защиты и нападения — у них широкая голова и длинные зазубренные жвалы, которые они быстро защелкивают, нанося удары противнику за 0,5 миллисекунды.

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Муравьи питаются гемолимфой своих личинок, прокусывая их, но не вызывая гибели — за это их прозвали муравьями-Дракулами.

Чтобы выяснить, как работают жвалы муравьев, ученые использовали рентген и высокоскоростные камеры, способные получать свыше 480 тысяч кадров в секунду. Как оказалось, челюсти этих муравьев разгоняются до 320 километров в час за 0,000015 секунды. При этом сила их удара настолько высока, что соприкосновение с жвалами опрокидывает и оглушает термитов и других более крупных насекомых.