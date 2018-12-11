Казахстанская компания объяснила запуск своих спутников ракетой Илона Маска

В казахстанской компании компанией СП «Галам» (Ghalam LLP) назвали причины, по которым решили запускать в космос два своих спутника не на российской ракете, а обратились к услугам компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска. Микроспутник KazSTSat технического назначения и наноспутник KazSciSat-1 научного назначения произведены казахстанской компанией СП «Галам» при участии аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

Ранее административный директор «Галам» Марал Жарасова в фейсбуке популяризатора космонавтики Виталия Егорова опровергла информацию о том, что американская фирма была выбрана по финансовым соображениям. «Причина запуска данных спутников на Falcon 9 заключается не в «низкой» цене, а в том, что компания, с которой был изначально заключен контракт на запуск, банально не выполнила своих обязательств», — написала она, однако позднее удалила свой комментарий и удалила свой аккаунт из фейсбука.

В разговоре с «Газетой.Ru» Жарасова подтвердила, что «российская сторона не выполнила своих обязательств». Прояснить детали она отказалась, обещав, возможно, это сделать после запуска спутников. Оба спутника были успешно запущены вместе с еще 62 аппаратами 3 декабря ракетой Falcon 9 с космодрома в Калифорнии. Позднее сообщалось, что оба аппарата вышли на связь. Получить обещанные разъяснения в компании «Газете.Ru» не удалось.