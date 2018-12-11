Ученые: Тегеран уходит под землю

Столица Ирана с населением в 15 миллионов погружается под землю, и возможно это необратимо. Ученые из Немецкого исследовательского центра геофизических исследований используя данные спутников с период с 2003 по 2017 год и благодаря методу Спутниковой радарной интерферометрии обнаружили, что даже относительно умеренные проседания достигают 5 сантиметров. В некоторых местах город проседает больше чем на 25 сантиметров в год.

Причины они видят истощении подземных вод. «В последние десятилетия быстрый рост населения в сочетании с развитием городов и промышленности увеличил потребность в водоснабжении на Тегеранской равнине», - объясняют авторы.

Об ухудшающемся положении свидетельствуют трещины в земле и стенах, повреждения строений, сдвиги грунта. Ученые призывают к усилению рационального водопользования в регионе. «Если не будет внедрено эффективное управление подземными водами, продолжающееся проседание в Тегеране, как ожидается, приведет к дальнейшему повреждению инфраструктуры», - указывается в статье «Remote Sensing of Environment».