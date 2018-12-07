Ученый: здания 111 серии были обречены при землетрясении в Армении

9-этажные каркасно-панельные дома 111 серии, почти полностью разрушившиеся в Ленинакане при землетрясении в 1988 году, испытывались за 12 лет до этого и продемонстрировали свою крайне низкую сесмостойкость. Об этом «Газете.Ru» рассказал участник тех испытаний Григорий Ашкинадзе, бывший завлабораторией прочностных испытаний ЦНИИЭП жилища.

В 1976 году он участвовал в исследовании одного такого здания в Ереване при помощи вибромашины по заказу Армянского научно-исследовательского института строительства и архитектуры (АрмНИИСА). «Мы приехали, поставили нашу установку на крыше, начали проводить эти испытания, и увидели, что дом «плывет». Мы создавали небольшую нагрузку, а его жесткостные характеристики падали так, как ни в каких других зданиях мы не видели, — рассказал ученый «Газете.Ru». — В доме возникли повреждения, причем опасные, трещины». По его словам армянские заказчики, увидев результаты испытаний, срочно их остановили, и попросили московских специалистов прекратить работу, отключив им электроэнергию. Лишь после землетрясения ученый узнал, что план по увеличению сейсмостойкости этих зданий не был реализован и пролежал 12 лет лежал «в каком-то ящике».

7 декабря 1988 года северо-запад Армении сотрясло мощнейшее землетрясение, сила которого в эпицентре достигала 10 баллов по шкале Рихтера. ЧП охватило 40% территории республики с населением около 1 млн человек. В результате погибли свыше 25 тыс., стали инвалидами около 19 тыс. и остались без крова порядка 500 тыс. человек.