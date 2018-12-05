SpaceX не удалось посадить первую ступень Falcon 9
SpaceX не смогла успешно осуществить управляемую посадку первой ступени ракеты-носителя Falcon 9. Об этом в твиттере сообщил глава компании Илон Маск.
По его словам, ступень приводнилась в океане, но все еще передает данные.
Он также добавил, что при попытке посадки на ступени отказал один из элементов.
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Маск подчеркнул, что к ней уже направлен спасательный корабль.
Ранее сообщалось, что ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал