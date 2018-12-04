В Роскосмосе пожаловались на информационную атаку

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Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко заявил, что корпорация подверглась информационной атаке, которая мешает вернуть России лидерство в космосе. Слова Устименко передает РИА «Новости».

Такими слова Устименко отреагировал на недавние заявления относительно Роскосмоса. В частности, в конце ноября текущего года глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Роскосмос является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений.

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Устименко заверил, что госкорпорация «пришла в движение» и предположил, что информационная атака может быть связана с этим.

«Кому-то вовне и внутри страны очень не хочется, чтобы Россия вернула себе лидерские позиции в космосе», — сказал Устименко.

Также он посетовал, что неназванные лица «пытаются сложить» образ Роскосмоса как организации, которая «пожирает федеральные деньги».