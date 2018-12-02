Нил Деграсс Тайсон ответил на обвинения в домогательствах

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Астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон ответил на обвинения в сексуальных домогательствах. Свое заявление он опубликовал на фейсбуке.

По его словам, он не комментировал эту ситуацию журналистам, поскольку такие серьезные обвинения должны рассматриваться не в прессе. Однако в данной ситуации молчать больше нельзя.

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Нил Деграсс Тайсон представил свою версию событий, подчеркнув ценность объективного расследования.

«Я обвиняемый, так зачем верить тому, что я говорю? Зачем мне вообще верить? Эта история возвращает нас к ценности независимого расследования, которое объявили Fox/National Geographic (на платформе которых реализуются проекты Cosmos и StarTalk air). Я приветствую это решение. Подобные обвинения могут нанести ущерб репутации и браку. Иногда это необратимо. Я считаю себя любящим мужем и достойным общественным деятелем — ученым и педагогом, который служит на благо людям», — отметил Тайсон.

Он подчеркнул, что в подобных ситуациях всегда имеют значения факты и доказательства.

Ранее сообщалось, что известного астрофизика Нила Деграсса Тайсона обвинили в домогательствах.