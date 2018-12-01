Известного астрофизика Нила Деграсса Тайсона обвинили в домогательствах
Известного астрофизика и популяризатора науки Нила Деграсса Тайсона обвинили в сексуальных домогательствах, передает Independent.
Как отмечается, с заявлениями о неподобающем поведении Тайсона выступили две женщины.
Сотрудница Бакнеллского университета Кэтэлин Эллерс утверждает, что астрофизик ощупывал ее после вечеринки Американского астрономического общества в 2009 году.
Обвинения также выдвинула бывшая помощница Тайсона Эшли Уотсон. По ее словам, она вынуждена была уйти с работы из-за домогательств своего начальника.
Подчеркивается, что в 2017 году о неподобающем поведении астрофизика заявила Чхия Эмет, которая утверждала, что подверглась изнасилованию.
Руководство проекта Cosmos, в котором задействован Нил Тайсон, пообещало провести расследование.
Ранее сообщалось, что обвиненный в сексуальных домогательствах физик Лоуренс Краусс объявил, что уволится из Аризонского государственного университета по окончании учебного года.