Известного астрофизика Нила Деграсса Тайсона обвинили в домогательствах

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Известного астрофизика и популяризатора науки Нила Деграсса Тайсона обвинили в сексуальных домогательствах, передает Independent.

Как отмечается, с заявлениями о неподобающем поведении Тайсона выступили две женщины.

Сотрудница Бакнеллского университета Кэтэлин Эллерс утверждает, что астрофизик ощупывал ее после вечеринки Американского астрономического общества в 2009 году.

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Обвинения также выдвинула бывшая помощница Тайсона Эшли Уотсон. По ее словам, она вынуждена была уйти с работы из-за домогательств своего начальника.

Подчеркивается, что в 2017 году о неподобающем поведении астрофизика заявила Чхия Эмет, которая утверждала, что подверглась изнасилованию.

Руководство проекта Cosmos, в котором задействован Нил Тайсон, пообещало провести расследование.

Ранее сообщалось, что обвиненный в сексуальных домогательствах физик Лоуренс Краусс объявил, что уволится из Аризонского государственного университета по окончании учебного года.