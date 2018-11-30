Ученые выяснили, зачем дети пинаются в утробе

Дети в утробе пинают матку изнутри, познавая границы своего тела, считают ученые из Университетского колледжа Лондона. Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.

Ученые наблюдали за движениями 19 новорожденных детей, появившихся на свет на 31-42 неделе беременности, и показателями работы их мозга в фазе быстрого сна. Каждый раз, когда малыш двигал рукой или ногой, активизировалось соответствующее полушарие мозга. Чем младше был ребенок, тем интенсивнее работал мозг. Наиболее сильные изменения регистрировались у недоношенных детей, которые должны были находиться еще в утробе.

Исследователи полагают, что движения рук и ног плода в последнем триместре беременности способствуют росту участков мозга, связанных с сенсорным восприятием, а также с чувством границ собственного тела. Они считают, что с учетом этих данных можно создать оптимальную среду для развития младенцев, особенно недоношенных. Также они отмечают, что движения осуществляются преимущественно во время сна — а, значит, его не стоит прерывать ради медицинских процедур и других целей.