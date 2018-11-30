Financial Tmes рассказала о росте популярности космического туризма среди богатых людей

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У обеспеченных людей появляется страсть к новому виду туризма — в космосе, пишет Financial Times.

Именно космический туризм набирает популярность среди людей, которые уже испробовали экзотику и теряют интерес к традиционному отдыху.

Уже существует ряд компаний, которые занимаются вопросами космического туризма. Несмотря на то, что космический туризм в настоящее время доступен для богатых (один билет может стоить $250 тыс.), он постепенно будет становится более доступным и для других.

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Так, предприниматель и основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон говорит, что цена постепенно будет уменьшаться, пока компания будет расширять флот космических кораблей. Он надеется, что в течение следующего десятилетия цена может упасть до $40 тыс. В настоящее время один полет в космос продается по $250 тыс. за билет.

В материале отмечается, что первые космические полеты в Virgin Galactic заказали около 600 человек. Среди них и американские знаменитости: Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс, Кэти Перри. Газета пишет, что дата первого полета неизвестна, однако ожидается, что это состоится в ближайшие несколько месяцев. Отмечается, что для кабины, в которой будет происходить космическое путешествие, разработана специальная бутылка шампанского, подходящая для условий невесомости.