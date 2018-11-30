Маск обещал главе NASA не баловаться марихуаной

Глава NASA Джим Брайденстайн имел разговор с миллиардером Илоном Маском и тот обещал ему больше не показываться на публике с марихуаной и не пить алкоголь. «Это не придает доверия, и руководителям таких компаний надо иметь в виду, чего нельзя делать, если вы возглавляете организацию, которая намерена запускать американских астронавтов», — передает Atlantic слова главы NASA, произнесенные на встрече с журналистами в Вашингтоне.

Ранее СМИ сообщили, что после инцидента с употребением в прямом эфире Маском марихуаны в NASA решили проверить культуру производства на заводах SpaceX, производящих ракетную технику.

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«У нас было несколько разговоров, Могу сказать, что он, как и все, заботится о безопасности, понимает, что это неприемлемое поведение, и вы не увидите подобного снова», — сказал глава NASA.

По словам главы NASA, решение о проверке вызвано примерами с катастрофами шаттлов Challenger и Columbia, в которых погибли 14 астронавтов.