Космонавт нашел способ удостовериться в высадке американцев на Луне

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Российский космонавт Сергей Рязанский рассказал, каким способом можно подтвердить высадку американских астронавтов на Луне, передает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, на Луне должны были остаться следы их пребывания, например, «остатки посадочных модулей, роверов, и прочего».

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Он подчеркнул, что не сомневается в том, что астронавты из США действительно осуществили высадку на Луне в 1969 году.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил проверить, действительно ли США совершили высадку на Луну.