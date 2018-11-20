Генпрокуратура насчитала 140 уголовных дел по нарушениям на Восточном
Официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной заявил, что по нарушениям при строительстве нового российского космодрома Восточный заведено более 140 уголовных дел, передает РИА «Новости».
По его словам, ущерб оценивается в 10 млрд руб.
«С 2014 года по настоящее время было возбуждено свыше 140 уголовный дел. Сумма ущерба, которая сейчас установлена — 10 миллиардов рублей», —заявил Куренной.
Он уточнил, что прокуратура за последние четыре года нашла свыше 17 тысяч нарушений
Ранее сообщалось, что трое фигурантов дела о растрате при строительстве объектов космодрома Восточный получили сроки от 6,5 до 7,5 лет. Также суд вынес приговор четырем фигурантам дела о хищении 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный.