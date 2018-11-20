Генпрокуратура насчитала 140 уголовных дел по нарушениям на Восточном

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Официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной заявил, что по нарушениям при строительстве нового российского космодрома Восточный заведено более 140 уголовных дел, передает РИА «Новости».

По его словам, ущерб оценивается в 10 млрд руб.

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«С 2014 года по настоящее время было возбуждено свыше 140 уголовный дел. Сумма ущерба, которая сейчас установлена — 10 миллиардов рублей», —заявил Куренной.

Он уточнил, что прокуратура за последние четыре года нашла свыше 17 тысяч нарушений

Ранее сообщалось, что трое фигурантов дела о растрате при строительстве объектов космодрома Восточный получили сроки от 6,5 до 7,5 лет. Также суд вынес приговор четырем фигурантам дела о хищении 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный.