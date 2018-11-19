«Роскосмос» анонсировал высадку российских космонавтов на Луну

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Генеральный конструктор пилотируемых комплексов РКК «Энергия» Евгений Микрин выступил с презентацией, из которой следует, что российские космонавты высадятся на Луне с 14-суточной миссией после 2030 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Микрин представил дорожную карту освоения Луны на конференции, которая была посвящена 20-летию Международной космической станции (МКС).

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На слайде, где говорилось о первой российской миссии на Луну, отмечалось, что она продлится 14 суток. Также из изображения на слайде следует, что на спутник Земли планируется высадить трех космонавтов.

В презентации не сообщалось, какую цель преследует планируемая высадка российских космонавтов на Луну.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о новой российской концепции освоения Луны.