«Роскосмос» анонсировал высадку российских космонавтов на Луну
Генеральный конструктор пилотируемых комплексов РКК «Энергия» Евгений Микрин выступил с презентацией, из которой следует, что российские космонавты высадятся на Луне с 14-суточной миссией после 2030 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
Микрин представил дорожную карту освоения Луны на конференции, которая была посвящена 20-летию Международной космической станции (МКС).
На слайде, где говорилось о первой российской миссии на Луну, отмечалось, что она продлится 14 суток. Также из изображения на слайде следует, что на спутник Земли планируется высадить трех космонавтов.
В презентации не сообщалось, какую цель преследует планируемая высадка российских космонавтов на Луну.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о новой российской концепции освоения Луны.