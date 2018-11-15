Комиссия утвердила первый после аварии экипаж к полету на МКС
В ходе заседания в Центре подготовки космонавтов члены межведомственной комиссии рекомендовали к полету на Международную космическую станцию очередной экипаж, передает РИА «Новости».
«Основной и дублирующий экипаж утверждены», — заявили представители комиссии.
Реклама
В основной экипаж были включены: российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и американский астронавт Энн Макклейн. Их дублерами стали космонавт Александр Скворцов, европейский космонавт Лука Пармитано и американский астронавт Эндрю Морган. Старт новой экспедиции к МКС запланирован на 3 декабря, он состоится в 14.31 мск.
Ранее сообщалось, что «Роскосмос» откажется от ракет «Союз-ФГ» после аварии.