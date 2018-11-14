Ученые выяснили, зачем женщины идут воевать

Женщины стремятся примкнуть к военным силам, чтобы защитить своих близких и воспротивиться режиму, а не по принуждению или личным причинам, как считалось ранее, выяснила доктор Дженнифер Эггерт из Уорикского университета в Великобритании. Исследование было опубликовано в журнале Studies in Conflict & Terrorism.

Доктор Эггерт провела схожие интервью с 69 женщинами, участвовавшими в военных действиях в годы гражданской войны в Ливане (1975-1990-е годы). Чаще всего в армию шли незамужние женщины 15-25 лет, которые до этого уже участвовали в ненасильственных акциях, либо члены семей которых ушли на войну. Независимо от того, к какой стороне конфликта принадлежали женщины, они чувствовали себя обязанными бороться в ответ на политическую ситуацию. Хотя женщины из консервативных и либеральных общин были мотивированы одинаково сильно, число первых среди военнослужащих было вдвое меньше — в армии отказывались их принимать.

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Вопреки распространенному мнению, женщин никто не принуждал идти на войну — они принимали это решение сами, зачастую вопреки желаниям родителей. Большинство из них, как и мужчины, стремились защитить свои общины и дать отпор несправедливой политической системе.

«Женщин часто рассматривают как жертв или миротворцев, а не как тех, кто может поддерживать и осуществлять насилие, — отмечает Эггерт. — Мое исследование бросает вызов этому мнению. Оно подчеркивает, что женщины как бойцы присутствовали в большинстве военных групп».