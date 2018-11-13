Эталон килограмма «отправят на пенсию»

В мире перестанут пользоваться эталоном килограмма, который хранится в Международном бюро мер и весов во французском Севре. Об этом сообщает Associated Press.

В пятницу, 16 ноября, в Версале пройдет встреча, на которой представители международного сообщества утвердят план по использованию формулы для определения килограмма. Ожидается, что это будет иметь применение в научных и практических отраслях, требующих точных измерений массы.

Международный эталон килограмма использовался с 1889 года. Он представляет собой небольшой цилиндр из сплава платины и иридия. Отмечается, что килограмм оставался последней мерой, для которой использовался материальный эталон.