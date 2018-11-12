Ученые: подростковое ожирение приводит к раку поджелудочной железы

Ожирение в подростковом возрасте в четыре раза повышает риск развития рака поджелудочной железы, выяснили ученые из Тель-Авивского университета. Исследование было опубликовано в журнале Cancer.

Исследователи проанализировали данные более миллиона мужчин и более 700 тыс. женщин из Израиля, которые в 1967-2002 годах проходили обязательный медосмотр, включающий измерение роста и взвешивание, и возраст которых на тот момент составлял 16-19 лет. Затем они сопоставили результаты с данными о случаях рака поджелудочной железы, выявленных после 2012 года.

Реклама

Всего был выявлен 551 случай рака поджелудочной железы. По сравнению с теми, чей вес в подростковом возрасте был в норме, мужчины с ожирением страдали от рака поджелудочной в 3,67 раза чаще, женщины — в 4,07 раза. Даже индекс массы тела на верхней границе нормы повышал риск развития рака примерно в полтора раза.

Авторы работы отмечают, что в Израиле ожирение наблюдается у 11% подростков. Это помещает их в группу риска развития рака поджелудочной железы в будущем.