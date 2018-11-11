Рогозин предложил использовать сталинский метод для проверки системы спасения космонавтов

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил тестировать систему спасения космонавтов на разработчиках, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По мнению Рогозина, конструкторов во время испытаний системы аварийного спасения нужно обязательно сажать в корабль.

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«Когда товарищу Сталину показали бронемашину, в которой он должен ездить, и что ее не пробьет ППШ, он посадил внутрь конструктора этой машины и ее изрешетили из автомата», — сказал Рогозин.

Он добавил, что конструктор выжил, поскольку автомобиль был хорошего качества.

Ранее Рогозин рассказал о российской лунной базе с аватарами.